Karaman'da silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Kent merkezi Üniversite Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde arkadaşlarıyla sohbet eden A.A.Y'nin yanına otomobilden inerek gelen iki kişi, silahla ateş edip kaçtı.

Sırtından yaralanan A.A.Y, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, plakasını ve modelini belirledikleri araca kent merkezinde "dur" ihtarında bulundu. Ekipler ihtara rağmen durmayan aracı, merkeze bağlı Kılbasan köyüne kadar kovaladı. Köyde araçtan inen şüpheliler, karanlıkta izlerini kaybettirdi.

Polis ve jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.