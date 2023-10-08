Aliyev, Gürcistan'a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirdiklerini, bunun için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını belirtti.

Aliyev, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin iki ülkenin yanı sıra Güney Kafkasya için büyük önem arz ettiğini söyleyerek Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in anısına gösterilen saygı nedeniyle Gürcü hükümetine ve halkına teşekkür etti.

Bölgede henüz barışın sağlanmadığını ifade eden Aliyev, "Güney Kafkasya'da barışın sağlanmasının zamanı geldi. Gürcistan ve Azerbaycan her zaman birbirinin toprak bütünlüğünü desteklemiştir ve desteklemektedir. Tüm uluslararası kuruluşlarda birbirimizi destekliyoruz. Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun temel ilkesidir. Toprak bütünlüğünün ihlali kabul edilemez." dedi.

"Birçok alanda başarılı işbirlikleri yapılabilir"

Aliyev, Garibaşvili ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine de değindiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Üç yıl önce toprak bütünlüğümüzü temin ettik. Geçen ay ülkenin tamamında egemenliğimizi tam sağladık. Şimdi ise Ermenistan'la Azerbaycan arasında imzalanacak barış anlaşması üzerinde faal çalışmamız lazım. Bunu başarırsak Güney Kafkasya'da yeni bir siyasi durum oluşacaktır. Güney Kafkasya ülkeleri üçlü işbirliğine başlayabilir. Birçok alanda başarılı işbirlikleri yapılabilir. Ulaştırma, enerji güvenliği, ticaret, karşılıklı yatırım gibi işbirlikleri mümkündür. Biz tüm bunlardan mahrumduk. Çünkü Azerbaycan toprakları uzun yıllardır işgal altındaydı ve bu durum normalleşme adımlarını engelliyordu. Şimdi zamanı gelmiştir ve bu şansı kaçırmak büyük hata olur."

Bazı ülke ve uluslararası kuruluşların Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecine destek olmaya çalıştığını söyleyen Aliyev, "Biz bunu takdirle karşılıyoruz. Eğer taraflı ve ön yargılı değilse ara buluculuklarını kabul ederiz. Fakat en doğru seçim, tarihi ilişkileri ve coğrafi etkenleri göz önünde bulundurduğumuzda Gürcistan olabilir. Sayın Başbakan (Garibaşvili) ara buluculuk olanaklarını ortaya koyuyor. Biz buna hazırız. Ermenistan'dan aynı yaklaşımı bekliyoruz. Ermenistan da kabul ederse ilgili kurumlarımızın yöneticileri hem ikili hem de üçlü görüşme için derhal Gürcistan'a gelebilir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, ortak enerji ve ulaştırma projelerinden de bahsederek, "Birlikte yaptığımız projeler birçok ülkenin enerji ve ulaştırma güvenliğine hizmet ediyor. İşbirliğimizi derinleştirmeye yönelik gündemimiz var. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının kapasitesinin 5 defadan fazla büyütülmesi Orta Koridoru güçlendirecektir." şeklinde konuştu.