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Güncel
AA 08.10.2023 16:21

Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerini denetledi

Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Kırşehir'de polis ekipleri okul çevrelerini denetledi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, okulların açılması ile öğrencilere güvenli eğitim ortamı sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin denetim faaliyeti gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Okul bölgelerindeki 16 kişiye uyarı tebligatı yapılarak, 1 kişiye idari para cezası uygulandı. Okul çevresinde rahatsızlık verdiği tespit edile 2 araç ile 6 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. İnternet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetimler de yapıldı, 2 internet kafe sahibine uyarı tebligatı, 2 internet kafe sahibine ise emre aykırı davranışta bulunmaktan idari para cezası uygulandı." ifadelerine yer verildi.

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