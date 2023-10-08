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Güncel
AA 08.10.2023 15:33

Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta firari 2 hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'nın Şefaatli ilçesinde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, hükümlüyü yakaladı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.D. ise merkeze bağlı Çalatlı köyünde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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