Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı.
Mehmet Ali S'ye, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736. Sokak'ta yürürken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi.
Şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali S, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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