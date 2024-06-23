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Güncel
AA 23.06.2024 13:11

Karaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Hamidiye Mahallesi 729. Sokak'ta Y.Y. ile O.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan E.D. kamyonetle G.D'ye çarptı.

Bunun üzerine G.D'nin oğlu Y.D. babasına çarpan E.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. ise kavga sırasında bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi gözaltına alındı

Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 680 dolu fişek ve döner bıçağı ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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