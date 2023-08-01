Parçalı Bulutlu 33ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.08.2023 17:14

Karaman'da silahla öldürülen kişinin eşi ve 5 şüpheli tutuklandı

Karaman'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin eşinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

Karaman'da silahla öldürülen kişinin eşi ve 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bulunan Karaman Kalesi yakınında Mehmet Başar'ın 30 Temmuz'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden kaçanların içinde bulunduğu otomobili tespit etti.

Araçtakilerin Başar'ın eşi E.B. ile M.B, T.K, F.H.Ş, S.A. ve G.T.'nin olduğu belirlendi.

Şüpheliler yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

E.B. ile M.B. ve T.K'nin Başar'ın evine çıkıp zile bastıkları, kapının açılmasıyla M.B'nin ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi. E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşini, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Erzincan'da evinde ölü bulunan kişinin cinayet zanlısı komşusu tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
18:13
Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi
17:57
Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri destek sağlamasına sert tepki gösterdi
17:44
Anayasa Mahkemesi'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 400 bini aştı
17:27
Ticaret Bakanlığı'ndan zeytinyağı ihracatına ilave tedbir
17:24
Uganda'da kolera salgınında 8 kişi öldü
Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı
Bursa'da iplik fabrikasında yangın çıktı
FOTO FOKUS
İzmir'de yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı
İzmir'de yolcu gemisi kıyıya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ