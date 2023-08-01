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Güncel
AA 01.08.2023 17:01

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 1387 lira ceza kesildi

Karabük'te tünellerde birçok kez şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 1387 lira ceza uygulandı.

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 1387 lira ceza kesildi

Karabük-Yenice kara yolunda seyreden bir otomobildeki yolcu, arkalarından gelen başka bir otomobilin sürücüsünün tehlikeli şerit değiştirdiğini fark etti.

Yolcu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği ve karşı yönden gelen araçla çarpışmaktan son anda kurtulduğu yer alıyor.

Görüntülerin dün sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Tünellerdeki kamera kayıtlarını izleyerek otomobilin plakasını belirleyen ekipler, ilgili kanun maddesi gereğince 1387 lira ceza uyguladı.

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