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Güncel
AA 01.08.2023 16:50

Bilecik'te "Medetli kavunu"nun hasadı başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'nin geçtiği vadide hasadına başlanan "Medetli kavunu", İstanbul başta olmak üzere çevre illere pazarlanıyor.

Bilecik'te "Medetli kavunu"nun hasadı başladı

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, bölgede 4 çeşidi ekilen kavunda bu yıl verimin iyi olduğunu söyledi.

Medetli köyü üreticilerinin "Konak" çeşidi ektiğini belirten Ünver, "Bu dönemde başka kentlerden tarım işçileri ilçeye geliyor. Çiftçimiz, kendi geçimlerini sağladığı gibi tarım işçilerine de istihdam sağlıyor." dedi.

Köydeki 50 dönüm arazisinde kavun üreten Abdullah Bahar da Sakarya Nehri'ne yakınlığından dolayı verimli topraklara sahip olduklarını vurguladı.

İyi bir sezon geçirdiklerini anlatan Bahar, şöyle konuştu:

"Kaliteden ödün vermiyoruz. Medetli kavununun tartışılmaz bir tadı var. Bunun tadını alan başka kavun yiyemez. Allah'ın verdiği bir toprak var. 'Tat yoksa para da yok' diyoruz. Türkiye artık Medetli kavununu biliyor. Her sabah erkenden iş başı yapıyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Hem biz ekmek yiyoruz hem de işçimiz ekmek yiyor. İşçisi olan işçisini alır, işçisi olmayan kendi ailesiyle gelerek kesime başlar. Yığınlar haline getirip sonra tek tek römorka yükleriz. Medetli köyümüzde küçük bir halimiz var. Pazarcı oraya gelir. Hangi malı beğenirse anlaşır ve kavunu alır."

Bahar, hasat edilen kavunun birçok noktada tüketiciyle buluşturulduğunu, başta İstanbul olmak üzere Kütahya, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak gibi çevre illerde satıldığını dile getirdi.

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Bilecik Tarım Üretimi
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