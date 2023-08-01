Serinlemek isteyenler Tomara Şelalesi'ni ziyaret ediyor

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde, 40 noktadan çıkan suyun birleşmesiyle oluşan ve yöre sakinlerince `kırk gözeler` olarak da adlandırılan Tomara Şelalesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. İl merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometredeki Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nın bulunduğu bölgeye gelen ziyaretçiler, gözelerden akan suyun tadına bakıyor ve uygun noktalarda ayaklarını suya sokarak serinliyor.
"Buralar çok güzel. Şehrin sıcağından kaçıp doğal klimaya geldik"
Giresun'dan 8 kişilik ailesiyle şelaleyi görmeye geldiğini anlatan Muhammet Yamak, "Buralar çok güzel. Şehrin sıcağından kaçıp doğal klimaya geldik. Su çok serin, ayaklarımızı sokuyoruz, gözelerden de su içiyoruz. Doğanın içinde çok güzel bir yer, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.