Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karaman’da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]
Karaman’da yolun karşısına geçmek isteyen elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Hasan T.’ye, cadde üzerinde seyreden Emre A. yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahsı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan Hasan T.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından, araç ve elektrikli bisiklet çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
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