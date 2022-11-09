Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ucu kesik mutfak tüpü, 3 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, 28 metre elektrik kablosu, koli bandı ve muhtelif miktarda çivi, civata ve demir ele geçirildi.