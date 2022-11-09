Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında patlayıcı ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ilçe kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ucu kesik mutfak tüpü, 3 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen malzeme, 28 metre elektrik kablosu, koli bandı ve muhtelif miktarda çivi, civata ve demir ele geçirildi.
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