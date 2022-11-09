Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaraladığı öne sürülen zanlı, yakalandı.
M.B. Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi'nde evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.B. ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
M.B'nin ve eşinin ifadesi doğrultusunda A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Konya
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