İl Jandarma Komutanlığı ile Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demre ilçesinde, deniz yolu ile İtalya'ya kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Çağıllı Plajı'nda yapılan operasyonda yabancı bandıralı tekneye binmeye çalışan 124 kaçak göçmen yakalanıp gözaltına alındı.

Kaçak göçmenleri, Demre'ye getiren ve suç örgütü kurmak suretiyle göçmen kaçakçılığı yapan biri yabancı, 8'i Türk, 9 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan 124 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi.

Örgütlü insan kaçakçılığı

Organizatör şüphelisi 9 kişi sevk edildikleri mahkemece 'örgütlü insan kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanarak Elmalı Cezaevi'ne gönderildi.