İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmes için çalışma yürüttü.

Bu çerçevede ilçedeki bir evde arama yapan ekipler, 1134 sikke ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 obje ele geçirdi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.