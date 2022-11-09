Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis’te yüzlerce sikke ve tarihi eser ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 1134 adet sikke ve 339 adet tarihi olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmes için çalışma yürüttü.
Bu çerçevede ilçedeki bir evde arama yapan ekipler, 1134 sikke ile tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 obje ele geçirdi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitlis
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