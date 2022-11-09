Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde C.D.G. (27) ile Arda Yıldız (23) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D.G. üzerinde taşıdığı tabancayla Arda Yıldız'a ateş edip, olay yerinden kaçtı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli C.D.G'yi Eskibağlar Mahallesi'nde düzenlendiği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.