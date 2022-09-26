Karaman'da "Önce Yaya" etkinliği düzenlendi
Karaman'da ilkokul öğrencilerinin katıldığı "Önce Yaya" etkinliğinde trafik kurallarına dikkat çekildi.
Piri Reis İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe katılan ilkokul öğrencileri ellerinde "Yaya öncelikli trafik için el ele", "Araçlar dursun yayalar geçsin", "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "İlk geçiş hakkı yayanındır" yazılı dövizler taşıdı.
Polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.
Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve öğrenciler, yolun karşısına geçerek yaya geçidinin önemine dikkat çekti.
Etkinliğin ardından Vali Akkoyun, öğrencilere boyama kitabı dağıttı.
Akkoyun, sürücülerden yaya geçitlerinden geçerken yayalara yol vermelerini bu konuda daha hassas davranmalarını istedi.
Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Çetinkaya, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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