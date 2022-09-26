Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada Roma dönemine ait mezar steli ele geçirdi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Ramazan Y.'nin tarihi eseri satmak için yola çıktığını öğrenen jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ramazan Y'nin aracında yapılan aramada, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan tarihi eser, incelemelerin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim edildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Roma Dönemi Tarihi Eser
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