Az Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 05.09.2023 13:01

Karaman’da okullarda uyum eğitimi başladı

Karaman’da anaokulu, ilkokul 1. sınıflar ve 9. sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Karaman’da okullarda uyum eğitimi başladı

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'na velileriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, aileleri ile birlikte sınıflarına girerken, çocuklardan fazla anne ve babalarının heyecanlı oldukları görüldü.

Çocukları gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Şuayip Ünver, “Kızım Hilal, okula yeni başlıyor ve bugün ilk günümüz. Kızım heyecanlı ben ise babası olarak ilk çocuğumuz olması hasebiyle ondan daha fazla heyecanlıyım” dedi.

Veli Umut Karakaş ise, “Çocuklarımız heyecanlı ama biz onlardan daha fazla heyecanlıyız. Çocuklar anne ve babalarından ilk defa ayrılıyorlar. Ama inşallah başlangıcı da sonu da hem kendileri için, hem bizim için, hem de vatanımız ve milletimiz için hayırlı olur” diye konuştu.

İlk defa okulla tanışan çocuklar ise çok heyecanlı olduklarını söylediler. 

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:57
AFAD'dan 4 il için kuvvetli yağış uyarısı
13:53
Atatürk Barajı'nda ilk kez Mersin Balığı görüldü
13:46
Deyrizor'da PKK/YPG baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasındaki çatışmalar 10. gününde
13:49
Hindistan'ın ismi değişiyor mu?
13:44
Fındık ihracatından 1 milyar 795 milyon dolar gelir
13:36
Fransa'da 'kartal baykuşlarının huzurunu bozan' amatör fotoğrafçıya ceza
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
Çeşit çeşit peynirin yayladan sofraya yolculuğu müzede anlatılıyor
FOTO FOKUS
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
Kırklareli'nde sağanak taşkına neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ