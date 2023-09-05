Karaman’da okullarda uyum eğitimi başladı

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'na velileriyle gelen minik öğrenciler, okula başlamanın heyecanını yaşadı. Öğretmenleri tarafından karşılanan çocuklar, aileleri ile birlikte sınıflarına girerken, çocuklardan fazla anne ve babalarının heyecanlı oldukları görüldü.

Çocukları gibi kendilerinin de heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Şuayip Ünver, “Kızım Hilal, okula yeni başlıyor ve bugün ilk günümüz. Kızım heyecanlı ben ise babası olarak ilk çocuğumuz olması hasebiyle ondan daha fazla heyecanlıyım” dedi.

Veli Umut Karakaş ise, “Çocuklarımız heyecanlı ama biz onlardan daha fazla heyecanlıyız. Çocuklar anne ve babalarından ilk defa ayrılıyorlar. Ama inşallah başlangıcı da sonu da hem kendileri için, hem bizim için, hem de vatanımız ve milletimiz için hayırlı olur” diye konuştu.

İlk defa okulla tanışan çocuklar ise çok heyecanlı olduklarını söylediler.