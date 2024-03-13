Karaman'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, İstiklal Marşı'na Saygı konulu sinevizyon gösterimi ve oratoryo gösterisi düzenlendi.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
Programa, Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.