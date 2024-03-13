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Güncel
DHA 13.03.2024 11:28

Balıkesir'de hatalı 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kara yolunda sürücüsü 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı. Kazada, araçlardaki 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'de hatalı 'U' dönüşü yapan kamyonete otomobil çarptı: 3 yaralı

Kaza, İzmir-Çanakkale kara yolu Tuzla mevkinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

İzmir'den Çanakkale yönüne giden Y.İ., kullandığı kamyonetle 'U' dönüşü için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen ve aynı yöne giden B.K.'nin kullandığı  otomobil dönüş yapan kamyonete çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan B.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anının MOBESE kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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