İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinde, Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.