Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da iki köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Aşağıçağlar ve Yukarıçağlar köylerinde, Covid-19 vakalarının görülmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
Etiketler: Karantina Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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