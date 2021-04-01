Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünü sosyal medya hesaplarından öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheli, Şehitkamil ilçesi Tekirsin Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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