İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünü sosyal medya hesaplarından öven ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, Şehitkamil ilçesi Tekirsin Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alındı.