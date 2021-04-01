Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 330 kişiye 844 bin 765 lira ceza verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını tespit ettikleri 44 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerdeki 330 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 844 bin 765 lira ceza uyguladı.

Baskın yapılan adreslerde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 24 bin 650 liraya el konuldu.

Kumar oynattığı öne sürülen 44 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kumar oynayanların iş yerinin penceresinden kaçmaya çalışması polis kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda pencerede polislerle karşılaşan kişilerin panikle kaçışarak kapıya yönelmeleri ve ekiplerce yakalanmaları yer alıyor.