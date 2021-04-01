Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da eve silahlı saldırı düzenleyen iki zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün kalaşnikof ve 2 tabancayla eve saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve silahla ateş ettikleri iddiasıyla Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. ve C.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açıp kaçan 2 zanlı polis ekiplerince Narlıca Mahallesi'nde yakalanmış, saldırıda kullanılan kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirilmişti. Şüphelilerin saldırıyı husumet nedeniyle gerçekleştirdikleri öne sürülmüştü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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