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Güncel
AA 23.10.2024 09:54

Karaman'da görev yapan muhtarlar yemekte buluştu

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Karaman'da görev yapan muhtarlar yemekte bir araya geldi.

Karaman'da görev yapan muhtarlar yemekte buluştu

Karaman Muhtarlar Derneği'nin, kent merkezindeki bir otelde düzenlediği yemeğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, ilde görev yapan kamu kurumlarının müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Yemekte konuşan Vali Çiçekli, muhtarlık görevinin demokrasinin ilk adımı ve mihenk taşı olduğunu söyledi.

Muhtarların yaptıkları görevle huzurun sağlanmasında önemli bir payları olduğunu dile getiren Vali Çiçekli, "Muhtarlık sadece halkın devlet nezlindeki temsili noktasında değil, aynı zamanda devletimizin de mahallesinde, köyünde temsili noktasında önemli görevler yapılan bir makamdır. Karaman huzur ve güven ortamıyla her türlü güzelliği barındıran bir şehir. İnşallah hep birlikte Karaman’ı daha güzel yarınlara taşıyacağız." dedi.

Program, muhtarlara plaket takdimiyle son buldu.

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