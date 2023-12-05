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Güncel
İHA 05.12.2023 11:41

Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

O.K. yönetimindeki ambulans ile M.E. idaresindeki otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polise ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E., olay yerine çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. 

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