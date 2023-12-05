Bayburt'ta 'Gençlik Buluşması' düzenlendi

Bayburt'ta İl Müftülüğü gençlik koordinatörlüğünün organizasyonu ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Gençlik Koordinatör Yardımcıları Serap Ertuğrul, Gülsüm Özkan, Hatice Bektaş, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı.

Programda Gençlik Koordinatörü Vaiz Hacer Dursun 'Gençliğin Önemi' konulu konuşmasını yaptı. Gençlere önemli bilgiler veren Dursun, öğrencileri iyiye ve güzele teşvik edici nasihatlerde bulundu. Konuşmanın ardından Dursun'a öğrenciler merak ettiği sorularını yönelttiler, Dursun öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, açıklamalarını sürdürdü. Ezgiler, ilahiler ve çeşitli bilgi içerikli oyunlarla renklendirilen program sonunda öğrencilere tatlı ve yemek ikram edildi.