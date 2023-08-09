Az Bulutlu 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.08.2023 17:36

Karaman Emniyet Müdürü Okumuş görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Osmaniye’den Karaman İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Selçuk Okumuş, göreve başladı.

Karaman Emniyet Müdürü Okumuş görevine başladı

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş için Emniyet Müdürlüğü önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Eski Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından çiçekle karşılanan Ahmet Selçuk Okumuş, daha sonra karşılama mangasını selamladı. Emniyet Müdürlüğü girişinde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle selamlaşarak tokalaşan Okumuş, Ayhan Taş ile birlikte makamına geçti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Okumuş, "Ayhan Taş müdürümüz bize her zaman örnek olan bir ağabeyimizdir. Ondan sonra burada görev yapmak bize biraz zor olacak ama biz elimizden geleni yapacağız inşallah` dedi. Karaman’a atanmaktan doyalı mutlu olduğunu belirten Okumuş, `Karaman’a gelmeden şehrin suç oranları ve genel yapısıyla ilgili olarak kendi çapımızda bir araştırma yaptık. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu. 

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Bursa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:13
MGK bildirisi: Karadeniz'de gerginliğin tırmanması kimsenin menfaatine değil
18:25
Derince'deki patlamada yaralanan kişi hayatını kaybetti
18:15
İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası
18:50
Erdoğan'dan, MGK'ya son kez katılan komutanlara hediye
17:58
Erdoğan'dan Hakan Fidan'a "üstün hizmet madalyası"
17:43
DSÖ: Sudan'da nüfusun yüzde 40'ından fazlası açlık çekiyor
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
Proteinlerin kodları Boğaziçi'nde çözülecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ