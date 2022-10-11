Yoğun sarkıt, dikit ve damlataşı şekilleriyle Gümüşhane’nin yer altındaki gizemli mekanlarından Karaca Mağarası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında bulunan ve ismini aynı adlı mahalleden alan Karaca Mağarası son dönemde özellikle yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Nisan ayında ziyarete açılan ve yoğun kar yağışlarına kadar ziyarete açık tutulması planlanan mağarayı görmek için bugüne kadar 31 bini yabancı olmak üzere toplam 87 bin kişi ziyaret etti.

Sarkıt, dikit, damlataşı şekillerinin en yoğun, en güzel ve en görkemli örneklerine sahip olan Karaca Mağarası Gümüşhane-Trabzon karayoluna 4 kilometre mesafede, denizden bin 550 metre yükseklikte, ortalama tavan yüksekliği 18 metre ve toplam iç alanı yaklaşık bin 500 metrekare.

Mağaraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler yüksek tavanlardan aşağıya ve tem tersi istikamette milyonlarca yılda oluşan devasa sarkıt, dikit ve sütunlarla mağara çiçekleri, mağara incileri, traverten havuzları, mağara gülleri gibi oluşumları hayranlık ve şaşkınlıkla karşılıyor.