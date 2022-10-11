Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Kale Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm esnasında bölgedeki tarihi eserlerin korunacağını söyledi.

Şenlikoğlu, "Kale Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 3,61 hektarlık alan daha önce riskli alan ilan edilmiş ve hazırlanan proje Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından kabul edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 2,5 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarında hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme, imar planı, kentsel tasarım, matematiksel ve finansal modeli oluşturma ile hak sahipliği ile uzlaşma süreci tamamlandı. Proje alanı içerisinde yer alan 12 adet tescilli esere ait rölöve ve restitüsyon projeleri hazırlandı, bu eserler arasında belediyeye ait bir adet taşınmaz da var. Bu taşınmazlar bakanlık tarafından ayrılan ödenekler çerçevesinde yapıların restorasyonları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Böylece Giresun’un Kale Mahallesi’nin çehresi değişecek. İlimizin gelişip kalkınmasına da çok büyük katkısı olacak bu tarihi projenin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, ilimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.