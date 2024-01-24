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Güncel
AA 24.01.2024 19:23

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda, B.Y. yönetimindeki otomobil ile M.D. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.Y. yaralandı.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kazada ise 100. Yıl Mahallesi 1010 Caddesi'nde E.B.A'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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