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Güncel
AA 24.01.2024 18:55

Kars'ta 37 yaşındaki hasta yumuşak doku tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Filiz Çelik, hasta yumuşak doku tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Kars'ta 37 yaşındaki hasta yumuşak doku tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Sarıkamış Devlet Hastanesine atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Natig Veli, geçmişte başka bir ilde ameliyat olmasına rağmen iyileşemeyen Filiz Çelik'i tedavi etti.

Hastanın sol dizinde tümör tespit eden Veli, ekibiyle yumuşak doku tümörü ameliyatını başarıyla yaptı.

Çelik, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Dr. Natig Veli, hastalara şifa olmak için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Ekip arkadaşlarıyla çok önemli ve riskli ameliyatları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Veli, "Hastamız 4 sene önce bir ameliyat geçirmiş, sonrasında tümör daha büyük şekilde tekrar etmiş ve ekleminin her tarafını sarmıştı. Biz ameliyatta dizin ön ve arka tarafını açarak tümörünü bütün şekilde çıkardık. İnşallah tekrarlamaz ve faydasını görür. Eklem içinde yumuşak doku tmörü iyi huylu ama çok sık nüks eden, tekrarlayan ve her tekrarında zarar veren bir tümördür." diye konuştu.

Veli, bu tarz riskli ameliyatların üniversite veya daha merkezileştirilmiş hastanelerde yapıldığını ancak ilçede de ameliyatın başarılı şekilde yapıldığını aktardı.

Hasta Filiz Çelik ise ameliyatın başarıyla tamamlanmasının kendisini mutlu ettiğini anlatarak, "Hocamdan Allah razı olsun, çok iyi bir ameliyat yaptı. Gerek ilaçlar, gerekse tedavi olarak hocamız çok iyi ve çok başarılı bir tedavi uyguladı." ifadelerini kullandı.

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