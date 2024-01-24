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Güncel
AA 24.01.2024 18:19

Yaptığı tablonun gelirini Gazze için bağışladı

Bartın'da yaşayan Aynur Çatal, sattığı hat sanatı işlemeli filografi tablosundan elde ettiği geliri Filistin'e yardım için Türk Kızılay'ına bağışladı.

Yaptığı tablonun gelirini Gazze için bağışladı

Kent merkezinde ikamet eden Aynur Çatal, yaklaşık 1 ayda tamamladığı "Allah'ü Ekber" yazılı hat sanatı işlemeli filografi tablosu yaptı.

Tabloyu bir yakınına 3 bin liraya satan Çatal, elde ettiği geliri Türk Kızılay Bartın Şubesine teslim etti.

Çatal, Filistin için başlatılan yardım seferberliğine katkı sunmayı istediğini belirterek, bu düşüncesini de el emeği tabloyu satarak hayata geçirdiğini söyledi.

Filistin'de ölen insanlara üzüldüklerini ve bu nedenle merhamet konusuna dikkati çekmek istediğini ifade eden Çatal, imkanı olan herkesi, az çok demeden yardım yapmaya davet etti.

Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Önder Recep Acıbal ise Türk kadınının insanlığın zor durumda kaldığı her zaman, duyarlı davranışlarını ortaya koyduğunu kaydederek, mili mücadele döneminde de bunun bir çok örneğinin yaşandığını vurguladı.

Tabloyu satın alan Bahriye Bahriye Köroğlu da eserin bedelinin Filistinliler için değerlendirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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