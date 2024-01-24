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Güncel
İHA 24.01.2024 17:59

Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor

Nevşehir’de "ihbarlı emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu" denetimi gerçekleştirildi.

Nevşehir'de trafik denetimleri devam ediyor

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için araç yoğunluğunun olduğu yollarda, kavşaklarda ve trafik ışıklarının olduğu yerlerde alınan trafik tedbirlerine ilave olarak; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "ihbarlı emniyet kemeri - kırmızı ışık - cep telefonu" denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalinden 24, emniyet kemeri takmamaktan 8, cep telefonu kullanmaktan 6 ve diğer maddelerden 8 olmak üzere 46 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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