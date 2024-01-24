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Güncel
AA 24.01.2024 18:10

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere girdi: 1 yaralı

Burdur-Antalya kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Burdur'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyere girdi: 1 yaralı

Kaza, Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi.

İnci Eylül Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle İnci Eylül Ç. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapalı olan sol şerit, otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. 

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