Açık 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.01.2024 19:10

Afyonkarahisar'da "Ortak Akıl Buluşmaları" başladı

Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın moderatörlüğünde başlayan "Ortak Akıl Buluşmaları"nın üç oturumu tamamlandı.

Afyonkarahisar'da "Ortak Akıl Buluşmaları" başladı

Kentteki termal bir otelde başlayan toplantılarda, Afyonkarahisar'ın genel potansiyelinin belirlenmesinin yanında, rekabetçilik, yeni hedefler ile vizyonun ortaya konulması amaçlanıyor.

Vali Yiğitbaşı'nın moderetörlüğündeki ilk oturumda kenttin çevre, şehir ve iklimine yönelik konular ele alınarak yeni proje ve fikirler dile getirildi.

İlk oturumla ilgili değerlendirmede bulunan Vali Yiğitbaşı, "İklim Eylem Planı, Dirençli Kent Stratejisi, Afet Master Planı gibi çok sayıda önemli planın hızlıca hayata geçirilmesi elzem görünüyor. Çevreye bizlere emanet bir miras gözüyle bakıp bu alandaki hassasiyeti vatandaşlarımıza aşılamak gerekiyor. Son 4 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarında yüzde 57'lik bir artış var." dedi.

Daha sonra sırasıyla "Toplumsal Hayatta Kadınlar" ile "Tarım ve Gıda Buluşması" oturumları yapıldı.

"Ortak Akıl Buluşmaları" kapsamında üç oturumun daha yapılacak.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Kars'ta 37 yaşındaki hasta yumuşak doku tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:21
Kurtlar girdiği ağılda 20 küçükbaş hayvanı telef etti
20:13
Yılın ilk MGK'sında gündem terörle mücadele
20:07
Beyaz gergedanda tüp bebek tedavisi
19:58
Filistinli kaynak: Ateşkes görüşmeleri devam ediyor, anlaşma sağlanmadı
19:55
Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü
19:33
Ukrayna: Belgorod-Harkiv istikameti de dahil nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceğiz
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
Sırbistan ve Bosna Hersek'te alışveriş merkezlerinde çıkan yangınlar hasara sebep oldu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ