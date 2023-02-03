Eflani ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen 1150 metre genişliğe, 25-30 metre derinliğine sahip gölet, kar yağışının ardından görenleri kendisine hayran bırakıyor.

İki orman yakasının ortasında bulunan ve içinde çok sayıda balık türünü barındırdığı için balıkçıların da ilgi gösterdiği gölette, Orman Genel Müdürlüğünce piknik için yapılan tesisler yer alıyor.

Özellikle kış aylarında karın yağmasıyla doğal güzelliğe bürünen, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, doğa turizmi açısından ön plana çıkıyor.

Göl kıyısında karla kaplı çam ağaçlarının altında yürüyüş yapıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, doğanın renklerini bir arada görmenin keyfini çıkarıyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü alanda oluşan kar manzarası, dronla görüntülendi.