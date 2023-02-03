Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da zincirleme kaza: 4 yaralı
[AA (Arşiv)]
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4'ü ağır tonajlı toplam 16 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Samsun-İstanbul kara yolu Yerkuyu köyü mevkisinde 2 tır, 2 kamyon ile 12 otomobil birbiriyle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.
Etiketler: Çankırı Trafik Kazası
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