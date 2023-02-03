Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 43 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 iş yeri ve 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 43 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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