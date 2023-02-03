İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 2 iş yeri ve 5 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, 43 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.