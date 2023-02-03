Kentte kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla "Ovacık İlçesinde Kayısı Yetiştiriciliğini Geliştiriyoruz" projesinin hayata geçirileceği bildirildi.

Bu çerçevede çeşitli projelerin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Atıl arazi durumunda olan tarımsal açıdan değerlendirilebilecek alanlarda üretimi artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Ovacık'ta en fazla yüzde 70 hibe destekli, en az 5 dekar alanda kapama kayısı bahçesi kurulumu yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projeye katılmak isteyenlerin 4 Şubat'a kadar İl ya da Ovacık İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvurulması gerektiği kaydedildi.