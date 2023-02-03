Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya’da 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya’da polis ekiplerin akaryakıt kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kamyonun kasasından toplamda 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin koordineli olarak yaptığı çalışmalar çerçevesinde, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.
Merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi Sitesi içerisinde 2 kamyonun kasasından akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yapıldı. Kamyonların kasasına yerleştirilen akaryakıt depolarının içerisinde 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya
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