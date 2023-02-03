Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Isparta'da bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Modernevler Mahallesi'nde bir evden 60 bin lira değerinde eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Evden, çeşitli ev eşyaları ile dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, altın zincir, altın küpe, altın künye çaldığı tespit edilen B.Ö yakalandı.
Denizli'den geldiği tespit edilen B.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Isparta
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