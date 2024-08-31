Çok Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.08.2024 18:05

Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük'te sağanak etkili oldu

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yollarda göçükler oluştu. Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Zonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi 79. Cadde'de de 5 katlı bir apartmana yıldırım isabet etti.

Yıldırım nedeniyle apartmanın birinci katının mutfak kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ETİKETLER
AFAD İtfaiye Karabük Sağanak
Sıradaki Haber
Rize'de şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:05
Bahçelievler'deki iki silahlı saldırıyla ilgili 10 şüpheli yakalandı
17:37
Ankara'da fabrika yangını
17:22
SGK'ye 70 sözleşmeli personel alınacak
17:19
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuk felci aşısı kampanyası başlatıldı
17:17
Rusya: Donetsk'te Kirovo yerleşim birimini ele geçirdik
Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
Limni Gölü Tabiat Parkı'nı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
FOTO FOKUS
Minik denizcinin saygı nöbeti
Minik denizcinin saygı nöbeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ