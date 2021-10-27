Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Kahyalar köyünde düzenlenen operasyonda, 3 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 3 kürek, manivela, çapa, keser, iki kazma, çekiç, murç, el feneri, halat ve şerit bareti gibi muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Karabük Kaçakçılık Kaçak Kazı
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