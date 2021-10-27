İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Kahyalar köyünde düzenlenen operasyonda, 3 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 3 kürek, manivela, çapa, keser, iki kazma, çekiç, murç, el feneri, halat ve şerit bareti gibi muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.