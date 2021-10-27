Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçunu önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, çalışmaları kapsamında Keskin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararının ardından O.U'nun Keskin ilçesine bağlı Cankurtaran köyündeki evi ve aracında arama yaptı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, biri otomatik kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.