Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta köpeğe çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil devrildi, bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Selim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Rıfat Alagöz idaresindeki 36 SE 197 plakalı otomobil, Kars-Selim kara yolunun Benliahmet köyü yakınlarında sürücünün aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.
Sürücü yaralandı, eşi iki çocuk annesi Demet Alagöz (41) hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
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