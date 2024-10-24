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Güncel
AA 24.10.2024 10:02

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Operasyonda, jeneratör, 3 ahşap merdiven, kazma, kürek, 2 halat, dalgıç pompa, 3 seyyar kablo, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, yaklaşık 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.

Ormanlık alanda ateş yakan zanlılara toplamda 4 bin 104 lira idari yaptırım uygulandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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