Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda, jeneratör, 3 ahşap merdiven, kazma, kürek, 2 halat, dalgıç pompa, 3 seyyar kablo, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, yaklaşık 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.
Ormanlık alanda ateş yakan zanlılara toplamda 4 bin 104 lira idari yaptırım uygulandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.