Çorum'da "ezber bozan" 7 kadın, CNC tezgahında yüksek hassasiyetli parçalar üretiyor

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 yıldır üretim yapan YAĞMAKSAN AŞ, havacılık, raylı sistem, enerji sektörü gibi 7 ana sektör için ürettiği yaklaşık 4 bin kritik parçayı Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Meksika, Brezilya, Kanada ve Amerika'ya ihraç ediyor.

Teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim programları düzenleyen firma, üretim bölümüne "kadın eli" değmesi için "Ezber Bozan Kadınlar Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi ve Tezmaksan Akademi işbirliğiyle düzenlenen 2 haftalık programda 10 kadın kursiyere 2 hafta eğitim verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 9 kursiyerden 7'si YAĞMAKSAN'da istihdam edildi.

3 hafta önce iş kıyafetlerini giyip tezgah başına geçen 28-40 yaş aralığındaki 7 kadın, şirketin üretim kalitesini ve verimliliğini daha yüksek seviyeye çıkarmak için mesai yapıyor.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Ebru Gül Çömüz, birçok küresel firmaya yüksek hassasiyet gerektiren binlerce parça ürettiklerini söyledi.

Üretim kalitesini daha da yukarı taşımanın yollarını ararken titizlik ve detaycılık kavramlarının karşılarına çıktığını belirten Çömüz, "Detay ve titizlik olunca kadınlar gözümüzde canlandı. Birçok araştırmaya baktık. Kadınların pek çok alanda detaylı, titizlikle çalışmalarının kaliteyi ve tabii buna bağlı da üretimde büyümeyi getirdiğini gördük ve 'neden olmasın' dedik. Ezber bozduk aslına bakarsanız." dedi.

Lise ya da üniversitelerin teknik birimlerinden mezun olmuş kadınları ÇOKİŞ aracılığıyla belirleyip, bir hafta teorik, bir hafta da uygulamalı eğitim verdiklerini dile getiren Çömüz, eğitimin ardından 7 kadını istihdam ettiklerini, 2 kadını ise üniversite eğitimlerinin sürmesi nedeniyle istihdam edemediklerini belirtti.

Çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Çömüz, "Şimdiden onların geri dönüşleri, geri bildirimleri bile bizim yanılmadığımızı, sanayide ezber bozduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Çömüz, kadınların titizlik ve detaycılığın yanı sıra motivasyonlarının ve aidiyet duygusunun da yüksek olduğunu vurgulayarak, "Hem bağlılıkları açısından hem iş yapış teknikleri açısından bizi hiç şaşırtmadılar şu ana kadar. Bu kadınlarımızın ileride genç kızlarımıza rol model olacağını düşünüyorum. Genç kızlarımız, buradaki kadınlarımızı gördüğünde, sanayide kadın olduğunda ve başarılabildiğinde 'neden biz de bu meslekte yer almayalım' diye düşünebilir. Delikanlılarımız da kadın çalışanları sanayide gördüğünde etkilenip meslek edinmeye yönelecektir." ifadesini kullandı.

Firmanın iş geliştirme yöneticisi Mehmet Alp Başnur da kadın operatörlerin işe başlamasıyla birlikte üretim bölümündeki erkek personelin tertip ve düzene daha fazla dikkat etmeye başladığını, kalite anlayışında da yükselme olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Kadın operatörlerin tertip ve düzenden organizasyonel iyileşmeye kadar birçok alanda pozitif yansımasını gördüklerini anlatan Başnur, "Kadın operatörlerimizin tamamında bir anaç duyguyla, işlerine dört elle sarıldıklarını görüp biz bunların meyvelerini alınca çok memnun oluyoruz. Kadın operatörlerin ürettiği parçalardaki kalitenin arttığını, firelerimizin azaldığını, kalite normlarına daha uygun şekilde üretim yaptığımızı net şekilde söyleyebilirim. Ayrıca kadın operatörlerimizin çalıştığı makinelerde israfın da en aza indiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Bilgisayar programlama bölümü mezunu 36 yaşında, evli ve 2 çocuklu Hatice Dincelir de eğitimin ardından YAĞMAKSAN'da işe başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Eşinin de kendisine destek olduğunu belirten Dincelir, şunları kaydetti:

"Ben de kendimden emindim. Buraya başladığımız andan itibaren olumlu ve olumsuz tepkiler aldım. Başladığımızdan itibaren buradaki arkadaşlar da bizi çok destekledi, yapabileceğimizi gösterdiler. Süreç çok iyi ilerliyor. Biz gelecekte kendi işimizi kurabileceğimizi düşünüyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki kendine güvensin, içindeki potansiyeli görsün."