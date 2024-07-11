Çok Bulutlu 30.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.07.2024 10:54

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Karabük'te, İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı ikinci dönem toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Vali Mustafa Yavuz'un başkanlığında Valilik Büyük Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının ana gündem maddesinin kentte gerçekleştirilen yatırımların olduğunu ifade etti.

Kentte 2024 yılında ulaştırma sektöründe 33, eğitim sektöründe 29, kültür turizm sektöründe 12, tarım sektöründe 79, enerji sektöründe 3, sağlık sektöründe 4, konut sektöründe 2,
imalat sektöründe 3, diğer kamu hizmetleri sektöründe 8 olmak üzere toplam 173 proje ve işin yürütüldüğünü aktaran Yavuz, projelerle ilgili yapılan harcamalar ve ödeneklere ilişkin rakamsal verileri paylaştı.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından, yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri söz alarak 2024 yılında başlanan ve yapımı devam eden projeler ile 2025 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptı.

ETİKETLER
Karabük Turizm Eğitim
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
13:01
KKTC, Gazimağusa Limanı'nı TDT üyesi devletlere açmak istiyor
12:53
Türkiye çocuk ve genç nüfusuyla AB üyesi 27 ülkeyi geride bıraktı
12:52
Türk Dil Kurumu 92. yaşını kutluyor
12:38
Avrupa Parlamentosunda Alman AfD öncülüğünde aşırı sağcı yeni bir grup kuruldu
12:37
Kapadokya'da kaçak ve uygunsuz yapılar kaldırılacak
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ